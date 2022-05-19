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«Последний дождливый день»: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

Анастасия Харламова

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Как будет погода в Москве на выходных
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Дождливая погода стоит в Москве последние дни. Однако уже завтра осадки закончатся и в столице станет ясно и солнечно. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Хорошая погода нас ждет впереди! Сегодня последний дождливый день. С завтрашнего дня станет малооблачно и солнечно, — отметил эксперт.

Метеоролог рассказал, что сильного тепла не будет из-за восточного ветра. Москвичи могут рассчитывать не более чем на 15 градусов.

— Мы по-прежнему будем находиться в холодном воздушном циклоне. Температура воздуха останется в пределах 12–15 градусов. Сильного тепла ждать не стоит, — подытожил собеседник «ВМ».

Шувалов заключил, что выходные будут прохладными, но солнечными. Он призвал москвичей насладиться последними бодрящими днями перед предстоящей летней жарой.

Ранее главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, когда в Москву придет лето. Он заявил, что теплая погода в столице настанет в конце мая — в последних числах месяца среднесуточная температура составит более 15 градусов.

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