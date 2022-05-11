Метеоролог рассказал, когда в Москву придет лето

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Тепло в Москву придет в конце мая — в последних числах месяца среднесуточная температура будет составлять 15 градусов.

Улучшение погодных условий начнется с середины текущей недели. При этом нынешние условия пока не позволяют отключить отопление в Москве.

Михаил Локощенко, главный специалист прогностического центра «Метео», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, почему в столице так долго держится холодная погода, а также о том, соответствует ли погода норме и как с годами меняется климат.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— Некоторым кажется, что весна холодная, но в Москве погода в целом нормальная. Март был теплым, он оказался на 1,7 градуса теплее многолетних значений. Апрель был прохладнее на 1,7 градуса. Весна примерно такая, какой и должна быть, — объяснил эксперт.

В нынешнем мае средняя температура составляет 9,7 градуса при норме в 13,5 градуса. Снежный покров в этом году сошел в столице 10 апреля, что близко к многолетней норме 8 апреля.

— Сейчас Москва находится в циклоне, температура ниже нормы. Отопительный сезон закончится, когда среднесуточная температура превысит 8 градусов пять дней подряд, а сейчас она составляет 7 градусов, — сказал метеоролог.

Он добавил, что столбики термометров поднимутся в выходные до отметки 15–17 градусов, однако на следующей неделе в регион снова придет похолодание.

До этого заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда в столицу вернутся весна и солнце. По словам эксперта, именно с 11 мая адвекция холодного воздуха с севера, которая наблюдалась в течение последних дней, прекратится, а на смену в столицу начнет поступать теплый воздух с запада.