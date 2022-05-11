Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Метеоролог рассказал, когда в Москву придет лето

Анна Михалюк

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Метеоролог рассказал, когда в Москву придет лето
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Тепло в Москву придет в конце мая — в последних числах месяца среднесуточная температура будет составлять 15 градусов.

Улучшение погодных условий начнется с середины текущей недели. При этом нынешние условия пока не позволяют отключить отопление в Москве.

Михаил Локощенко, главный специалист прогностического центра «Метео», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, почему в столице так долго держится холодная погода, а также о том, соответствует ли погода норме и как с годами меняется климат.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— Некоторым кажется, что весна холодная, но в Москве погода в целом нормальная. Март был теплым, он оказался на 1,7 градуса теплее многолетних значений. Апрель был прохладнее на 1,7 градуса. Весна примерно такая, какой и должна быть, — объяснил эксперт.

В нынешнем мае средняя температура составляет 9,7 градуса при норме в 13,5 градуса. Снежный покров в этом году сошел в столице 10 апреля, что близко к многолетней норме 8 апреля.

— Сейчас Москва находится в циклоне, температура ниже нормы. Отопительный сезон закончится, когда среднесуточная температура превысит 8 градусов пять дней подряд, а сейчас она составляет 7 градусов, — сказал метеоролог.

Он добавил, что столбики термометров поднимутся в выходные до отметки 15–17 градусов, однако на следующей неделе в регион снова придет похолодание.

До этого заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, когда в столицу вернутся весна и солнце. По словам эксперта, именно с 11 мая адвекция холодного воздуха с севера, которая наблюдалась в течение последних дней, прекратится, а на смену в столицу начнет поступать теплый воздух с запада.

синоптики Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте