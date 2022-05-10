«Настоящая майская погода»: Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется весна и солнце

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Улучшение погодных условий в столичном регионе наступит с середины текущей недели, когда среднесуточная температура достигнет показателей 18–20 градусов с положительными значениями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд.

По словам эксперта, именно с 11 мая адвекция холодного воздуха с севера, которая наблюдалась в течение последних дней, прекратится, а на смену в столицу начнет поступать теплый воздух с запада:

— В среду, 11 мая, переходный день, когда ожидается потепление и столбики термометров во второй половине дня достигнут 18–20 градусов с отметкой «плюс». Это настоящая майская погода, которая соответствует норме. Правда, в ночные часы температурные показатели будут небольшими — 5–8 градусов с положительными значениями.

Последующие дни, по словам Вильфанда, выдадутся тоже максимально теплыми. Так, 12 и 13 мая воздух в Москве в дневное время прогреется до плюс 19–20 градусов, а в области — до плюс 20–22 градусов.

— В конце рабочей недели ожидаются такие же показатели. В выходные они останутся на уровне плюс 16–21 градус. Нельзя сказать, что это жара, но именно такой температурный фон соответствует многолетним значениям, которые соответствуют норме.

Эксперт уточнил, что на протяжении всей недели ночные показатели не будут превышать плюс 8–10 градусов. В то же время эксперт подчеркнул, что, несмотря на положительные значения, переменчивость в погоде сохранится из-за сильных порывов ветра:

— Всю неделю порывы ветра будут достигать 17–18 метров в секунду из-за столкновения воздушных масс. Также на неделе ожидаются небольшие дожди. Если 11 мая будет сухо и очень тепло, то четверг и ночь на пятницу окажутся дождливыми. В выходные осадков не предвидится.

Эксперт отметил, что в ближайшей перспективе о наступлении жары говорить рано:

— По прогнозам жаркая погода ожидается в конце текущего месяца, когда начнется климатическое лето и среднесуточная температура постоянно будет превышать показатель плюс 15 градусов.

По предварительным данным, это случится 28–29 мая, заключил Вильфанд.