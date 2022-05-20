День без осадков пообещали москвичам 20 мая

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В пятницу, 20 мая, столичный регион будет находиться под влиянием южной периферии антициклона. При переменной облачности в Москве и Подмосковье осадков не ожидается. Геомагнитный фон будет неустойчивым.

Воздух в городе и области прогреется до 14 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северный 5-10 метров в секунду. К середине дня атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха порядка 30 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— Кислородный режим благоприятный, в утренние часы содержание кислорода в воздухе выше нормы. Такие погодные условия по медицинской оценке индифферентны, не оказывают дополнительной нагрузки на организм, большинство метеозависимых людей безболезненно адаптировались к таким внешним условиям, — отметили синоптики.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов накануне рассказал о погоде в столице на выходных. Метеоролог сообщил, что сильного тепла не будет из-за восточного ветра. Москвичи могут рассчитывать не более чем на 15 градусов.