Синоптики рассказали, когда погода в Москве начнет улучшаться

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В столице с 22 мая стоит ожидать потепления, температура воздуха днем прогреется до плюс 13–18 градусов тепла, ветер ослабеет к выходным. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

— Дождики совсем скоро закончатся. В четверг местами небольшие еще будут, потом преимущественно без осадков. С воскресенья и в начале следующей недели уже без осадков вовсе. Воздух днем будет все лучше и лучше прогреваться, — отметила она.

При этом эксперт добавила, что солнце ближе к выходным дням «будет припекать», сообщает ТАСС.

В четверг, 19 мая, Москва и область будут находиться в тыловой части циклона. При облачной с прояснениями погоде синоптики местами пообещали кратковременный дождь. Воздух в столице прогреется до 14 градусов. Ветер будет дуть северный 5-10 метров в секунду.

Помимо этого, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил об отсутствии связи влияния холодной весны на жаркую погоду в летний сезон. По его словам, в метеорологии подобных зависимостей нет. Эксперт добавил, что нынешняя холодная весна связана с частыми вторжениями различных циклонов.