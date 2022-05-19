Жителям Москвы пообещали кратковременный дождь 19 мая

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В четверг, 19 мая, столичный регион и Подмосковье будут находиться в тыловой части циклона. При облачной с прояснениями погоде синоптики местами пообещали кратковременный дождь.

Воздух в Москве прогреется до 14 градусов. Ветер будет дуть северный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 60 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— В столичном мегаполисе характер погоды изменится мало, атмосферное давление и содержание кислорода в пределах нормы, температура ночью 6..8, днём 12..14 градусов (средняя за сутки температура останется ниже климатических значений на 3-5 градусов), — рассказали специалисты.

Кроме того, сообщается, что геомагнитный фон в предстоящий четверг прогнозируется как неустойчивый с возмущенными периодами.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что народная примета о влиянии холодной весны на жаркую погоду в летний сезон не имеет ничего общего с реальностью.