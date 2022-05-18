Синоптик заявил, что холодная весна не является залогом жаркого лета

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Народная примета о влиянии холодной весны на жаркую погоду в летний сезон не имеет ничего общего с реальностью. Об этом в среду, 18 мая, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

— Есть приметы, которые носят физический характер. Из серии: птицы летают низко — к дождю. Тут понятно почему, можно не объяснять. Или если дым из трубы строго вверх поднимается, то будет морозная погода, тоже понятно, почему. А приметы по датам, абстрактно скажу, если 1 мая снег, значит, 1 июня жара, и наоборот — такие приметы не работают, — отметил метеоролог.

При этом эксперт добавил, что в метеорологии подобных зависимостей нет. По его словам, нынешняя холодная весна связана с частыми вторжениями различных циклонов, сообщает «Лента.ру».

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что теплая погода с температурой воздуха около 20 градусов придет в Москву в середине третьей декады мая. Синоптик отметил, что в субботу начнется постепенное потепление. 21 мая температурный фон составит около плюс 15–20 градусов.

Главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, когда в Москву придет лето. Он отметил, что тепло в город придет в конце мая — в последних числах месяца среднесуточная температура будет составлять 15 градусов.