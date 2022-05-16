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Вильфанд рассказал, когда в Москву придет тепло

Александр Афонин

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Вильфанд рассказал, когда в Москву придет тепло
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Теплая погода с температурой воздуха около 20 градусов придет в столицу в середине третьей декады мая. Об этом в понедельник, 16 мая, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Предварительные расчеты говорят о том, что в первых числах третьей декады температура начнет повышаться. Это произойдет не резко. К середине декады температура дорастет до нормальных значений: днем будет около 20 градусов, — сказал он.

Синоптик отметил, что с субботу начнется постепенное потепление. 21 мая температурный фон составит около 15-20 градусов тепла, передает ТАСС.

До этого Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о похолодании в городе. По его словам, в понедельник, 16 мая, москвичей ожидает похолодание до 10–13 градусов тепла. Во вторник температура понизится до плюс 10-12 градусов.

Главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, когда в Москву придет лето. Он отметил, что тепло в город придет в конце мая — в последних числах месяца среднесуточная температура будет составлять 15 градусов.

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