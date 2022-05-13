Вильфанд спрогнозировал скорое похолодание в Москве

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В понедельник, 16 мая, жителей столицы ожидает похолодание до 10–13 градусов тепла. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— С понедельника, как говорится, начинается новая жизнь. Будет понижение температуры до 13–14 градусов днем, а во вторник — уже до 10–12 градусов. Такой температурный фон на 3–4 градуса ниже нормы, — рассказал метеоролог.

Он отдельно добавил, что такие температурные значения не свойственны климатической норме, обычно в этом время года на 3–4 градуса теплее. Также Вильфанд предупредил, что в столице ожидаются дожди из-за циклона. Атмосферное давление будет на 8–10 мм ртутного столба ниже нормы, приводит слова метеоролога ТАСС.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о том, какое лето ждет жителей столицы. По его прогнозу, май будет оставаться преимущественно холодным. Среднемесячная температура окажется на два градуса ниже нормы. Потепление ожидается только в конце месяца, температура воздуха превысит отметку пятнадцать градусов.