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Метеоролог Тишковец рассказал, каким будет лето 2022 года

Ирина Игнатенко
Общество
Метеоролог Тишковец рассказал, каким будет лето 2022 года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, каким будет это лето. Согласно его прогнозу температурный уровень будет средним, сезон будет умеренно теплым.

По прогнозу синоптика, май будет оставаться преимущественно холодным. Среднемесячная температура окажется на два градуса ниже нормы. Потепление ожидается только в конце месяца, температура воздуха превысит отметку пятнадцать градусов.

При этом эксперт добавил, что слишком высоких температур в летний период ожидать не стоит.

— Это, собственно говоря, и хорошо. Нам не нужна экстремальная погода. По моим прогнозам, температурный уровень будет средним, лето будет умеренно теплым, с количеством осадков, соответствующим многолетним нормам, — отметил эксперт в комментарии «Царьграду».

На следующей неделе столица будет «выкарабкиваться» из холодной ямы, майского тепла пока не ожидается. Такое мнение выразил в беседе с «ВМ» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в четверг, 12 мая.

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