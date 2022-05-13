Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели

Игорь Синельников
Александр Афонин

Сюжеты: 

Погода в Москве Эксклюзивы ВМ
Город
Какой будет погода в Москве в начале следующей недели
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На следующей неделе столица будет «выкарабкиваться» из холодной ямы, майского тепла пока не ожидается. Такое мнение выразил в беседе с «ВМ» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в четверг, 12 мая.

— Очень хотелось бы, чтобы в третьей декаде мы вышли из холодной ямы, потому что пока мы идем в месячном разрезе на два градуса ниже нормы. Май получается холодным, он унаследовал черты апреля, — сказал он.

Синоптик добавил, что третья декада может немного выровнять ситуацию, должно очень сильно потеплеть.

По словам Шувалова, понедельник и вторник, 16 и 17 мая, оптимизма пока не внушают. Неделя может начаться с дождей. Однако до 18 мая температура останется в пределах 10–15 градусов тепла.

Эксперт отметил, если после этого не наступит потепления, май может оказаться довольно холодным.

Накануне главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, когда в Москву придет лето. По его словам, улучшение начнется на этой неделе, а пик ожидается в конце мая: в последних числах месяца среднесуточная температура будет составлять 15 градусов.

Москва май Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Выхода нет. Есть цель

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О «поуехавших» ни слова

Борис Рожин
Борис Рожин

Победу больше не отнимут

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Все мнения
О проекте