Синоптик назвал дату прихода метеорологического лета в Москву

Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Метеорологическое лето — переход среднесуточной температуры через 15 градусов тепла и выше, которое в Москве обычно наступает 28 мая, — немного опоздает. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В темное время суток будет не выше нуля — плюс пяти, а днем, когда холод выйдет на пик, всего лишь плюс пять–десять градусов, что даже ниже апрельской нормы, — сказал синоптик.

По словам Тишковца, в последующие сутки не обойдется без локальных осадков, однако станет понемногу теплеть. Так, в среду, 25 мая, под утро возможны последние заморозки — от минус 2 до плюс 3 градусов, — а после полудня будет от 8 до 13 градусов.

В четверг, пятницу и субботу дневная температура будет повышаться до плюс 13–18 градусов. Но уже в следующее воскресенье, 29 мая, погода вернется в свое климатическое русло — до плюс 15–20 градусов, написал Тишковец в Telegram-канале.

Также Тикшовец сообщил, что более половины Европейской России окажется в зоне заморозков в ночь на 23 мая, а в Москве температура воздуха опустится до одного градуса.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в начале следующей недели температура воздуха в Москве составит около плюс 10–14 градусов. Теплые воздушные массы начнут приходить в регион только с 26 мая.