Синоптик предупредил о сильном похолодании в Москве в ночь на 23 мая

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более половины Европейской России окажется в зоне заморозков в ночь на 23 мая, а в Москве температура воздуха опустится до одного градуса. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Ожидаемая минимальная температура воздуха в ночь с воскресенья на понедельник составит плюс один–три градуса. И это, по всей видимости, не последние заморозки в мае — иней на траве может появиться еще и среду, 25 мая, — сказал синоптик.

Область температур под ноль градусов с вероятностью заморозков охватит собой Волго-Вятский регион, Предуралье, Верхнее Поволжье, а также большую часть областей Центральной России, предупредил он. Кроме того, на севере Европейской России температура опустится до минусовых температур — от минус одного до минус шести градусов, написал Тишковец в Telegram-канале.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что в начале следующей недели температура воздуха в Москве составит около плюс 10–14 градусов. Теплые воздушные массы начнут приходить в регион только с 26 мая.

По его словам, с востока на Московский регион надвигается глубокий циклон, который несет с собой холодный воздух и густые облака. Начиная с четверга, 26 мая, циклон перестанет играть свою роль и уже с запада придут более теплые воздушные массы, отмечает Шувалов.