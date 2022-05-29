Назван максимально допустимый возраст автомобиля с пробегом, при котором его можно покупать

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Некоторые машины могут быть технически исправны даже спустя 30 лет после выпуска, главное — суметь найти хороший экземпляр. При этом авто бюджетного сегмента через пять–семь лет эксплуатации уже могут обрасти большим количеством проблем. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков.

Не существует крайнего возраста, при котором точно нельзя покупать автомобиль на вторичном рынке, уверен эксперт.

— Все зависит от состояния машины. Если найти автомобиль 30-летней давности, но в состоянии нового, то использовать его для повседневного передвижения можно совершенно нормальным образом. Если, конечно, это хорошая машина совершенной марки. Там будут и кондиционер, и усилитель руля, и электростеклоподъемники. Вопрос состояния данного конкретного автомобиля в том, как его берегли, — пояснил специалист.

В качестве примера можно привести премиальные автомобили немецкой тройки — BMW, Mercedes и Audi, отметил собеседник «ВМ». Такие автомобили даже при пробегах в 200–300 тысяч километров могут быть исправными и легко пройдут техосмотр, подчеркнул эксперт.

С более дешевыми автомобилями ситуация может быть кардинально иной, заметил специалист.

— Все зависит от марки, конструкции и модели. Если мы посмотрим на «Лады» (например, дешевые и популярные семейства Granta и Kalina), то буквально пять–семь лет — и начинается сквозная коррозия кузова. Если пошла коррозия по кузову — это главный звоночек, что машину не стоит брать. Коррозия говорит о том, что она присутствует во многих других местах (завальцовках, швах, скрытых полостях), где ее пока не видно, — объяснил Гудков.

По словам специалиста, автомобиль, пострадавший от коррозии, можно «вылечить», однако для этого понадобится полная реставрация кузова. Такая операция стоит больших денег и не имеет смысла для бюджетных авто, подытожил эксперт.