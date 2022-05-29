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Российский телеведущий Алексей Бегак умер на 63-м году жизни

Евгений Белоусов
Общество
Российский телеведущий Алексей Бегак умер на 63-м году жизни
Фото: «Вечерняя Москва» Наталья Феоктистова

Российский художник, ведущий программы «Правила жизни» Алексей Бегак скончался в возрасте 62 лет. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщил актер Леонид Ярмольник.

— Да, это произошло сегодня. Лешеньки не стало. Это мой близкий друг, я даже не знаю, что сказать, — передает слова Ярмольника ТАСС.

До этого о смерти телеведущего сообщил телеканал «Россия-Культура».

Алексей Бегак родился 10 марта 1960 года в Москве в семье артистов балета Большого театра. Он окончил Московский государственный художественный институт им. Сурикова.

Свою карьеру Бегак начал в качестве художника-иллюстратора и дизайнера книг. Он оформил ряд книг о Герберте Уэллсе, Артуре Конан Дойле, Эрнесте Хемингуэе, Борисе Пастернаке и других известных писателях.

В основном широкой публике Бегак был известен, как ведущий программы «Правила жизни» на телеканале «Культура». Вместе с гостями своей передачи он рассуждал о том, как менялись от эпохи к эпохе представления о красоте, что сегодня составляет национальный характер.

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