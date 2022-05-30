«Пытаются плюнуть в лицо»: Кеосаян высказался о возможном возвращении «Вечернего Урганта»

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Тигран Кеосаян прокомментировал ситуацию с российскими звездами, которые после начала специальной операции на Украине уехали из страны. Режиссер не увидел ничего предосудительного в самом отъезде знаменитостей, однако возвращение на экраны шоу Ивана Урганта его бы глубоко возмутило.

Общаясь со зрителями своего шоу на YouTube-канале, муж Маргариты Симоньян не согласился с тем, что уехавшие из России артисты якобы плюют в лицо их согражданам. Кеосаян высказал свое мнение о том, что считает настоящим предательством.

— Почему вам плюют в лицо? Вам так легко плюнуть в лицо? Мне попытаются плюнуть в лицо, если на Первом канале выйдет «Вечерний Ургант» снова. Это будет попытка, на свой страх и риск кто-то решит, что снова выходит «ВУ». А я на свой страх и риск буду говорить все, что я думаю по этому поводу на всех площадках. И говорить это буду не только я, но и еще масса других людей. Я уверен в этом, потому что не плевок какой-то отдельной категории людей. Мне кажется, это будет плевок в лицо всем тем, кто сейчас в окопах, — заявил режиссер в своем шоу «Кеосаян daily».

Он охарактеризовал отъезд и приезд артистов как «свободу передвижения», за которую их неправомерно лишать гражданства. По словам Кеосаяна, Урганта нельзя «путать» с настоящими предателями Родины, к числу которых, по мнению режиссера, относится уволившийся российский дипломат Борис Бондарев.

В начале марта Иван Ургант уехал из России. Он объяснил отъезд вынужденным отпуском, ведь Первый канал сделал паузу в трансляции развлекательных передач. Но многие решили, что артист эмигрировал, и обвинили его в предательстве.

Аналогичное мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов, который жестко раскритиковал артиста. Он назвал Урганта талантливым ведущим, однако, по его мнению, как человек тот «оказался ссыковат».