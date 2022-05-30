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«Пытаются плюнуть в лицо»: Кеосаян высказался о возможном возвращении «Вечернего Урганта»

Анастасия Колоскова
Общество
«Пытаются плюнуть в лицо»: Кеосаян высказался о возможном возвращении «Вечернего Урганта»
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Тигран Кеосаян прокомментировал ситуацию с российскими звездами, которые после начала специальной операции на Украине уехали из страны. Режиссер не увидел ничего предосудительного в самом отъезде знаменитостей, однако возвращение на экраны шоу Ивана Урганта его бы глубоко возмутило.

Общаясь со зрителями своего шоу на YouTube-канале, муж Маргариты Симоньян не согласился с тем, что уехавшие из России артисты якобы плюют в лицо их согражданам. Кеосаян высказал свое мнение о том, что считает настоящим предательством.

— Почему вам плюют в лицо? Вам так легко плюнуть в лицо? Мне попытаются плюнуть в лицо, если на Первом канале выйдет «Вечерний Ургант» снова. Это будет попытка, на свой страх и риск кто-то решит, что снова выходит «ВУ». А я на свой страх и риск буду говорить все, что я думаю по этому поводу на всех площадках. И говорить это буду не только я, но и еще масса других людей. Я уверен в этом, потому что не плевок какой-то отдельной категории людей. Мне кажется, это будет плевок в лицо всем тем, кто сейчас в окопах, — заявил режиссер в своем шоу «Кеосаян daily».

Он охарактеризовал отъезд и приезд артистов как «свободу передвижения», за которую их неправомерно лишать гражданства. По словам Кеосаяна, Урганта нельзя «путать» с настоящими предателями Родины, к числу которых, по мнению режиссера, относится уволившийся российский дипломат Борис Бондарев.

В начале марта Иван Ургант уехал из России. Он объяснил отъезд вынужденным отпуском, ведь Первый канал сделал паузу в трансляции развлекательных передач. Но многие решили, что артист эмигрировал, и обвинили его в предательстве.

Аналогичное мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов, который жестко раскритиковал артиста. Он назвал Урганта талантливым ведущим, однако, по его мнению, как человек тот «оказался ссыковат».

Вечерний Ургант Иван Ургант Тигран Кеосаян
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
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