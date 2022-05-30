Победитель проекта отправится на Северный полюс

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 29 мая в Мосгордуме наградили школьников, лучше всех написавших «Полярный диктант».

«Полярный диктант» стал финальным этапом проекта «Юный полярник», в ходе которого учащиеся трех школ Северо-Восточного округа отвечали на вопросы, связанные с развитием и освоением Арктики. Проходил диктант для двух возрастных категорий: учащихся 5–6-х классов и 7–8-х классов. Победителями стали 29 ребят. 14 из них поедут с экскурсией на ледокол «Ленин» в Мурманск, еще 14 — на ледокол «Красин» в Санкт-Петербург.

Награждая победителей в зале для проведения торжеств Мосгордумы, председатель столичного парламента Алексей Шапошников отметил, что проект в будущем разрастется до общегородского масштаба.

— Я не могу представить, сколько школьников в следующем году примут участие в «Полярном диктанте», когда, надеюсь, с помощью Департамента образования и науки мы будем реализовывать проект по всей Москве, — сказал Алексей Шапошников.

Ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ, кандидат географических наук, участник и руководитель арктических экспедиций Федор Романенко читал для ребят интереснейшие лекции об Арктике с декабря 2021 года.

— Читать вам лекции было большим удовольствием, потому что я видел ваши глаза, вы задавали мне изумительные вопросы. Вы сами фактически инициировали те изменения, которые были внесены в лекции. Они стали гораздо лучше и интереснее, — обратился к победителям Федор Романенко.

Абсолютным победителем проекта стал ученик школы № 285 имени Молодцова Егор Карпушин. Юный исследователь рассказал, что интерес к Арктике у него появился давно, а участие в конкурсе его только подогрело.

— Очень много информации для выполнения заданий я черпал из лекций научного руководителя проекта «Юный полярник» Федора Александровича Романенко. Самыми сложными заданиями для меня были первые: презентации и репортаж, но я с ними справился. Делал их вместе с друзьями и родственниками, — рассказал Егор Карпушин.

Ребята, пришедшие на награждение, до последнего не знали, кто же станет абсолютным победителем, и очень волновались. Немудрено, ведь главный приз — это участие в экспедиции на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы», что теперь и предстоит Егору Карпушину.

Директор проекта департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Константин Рудер отметил, что в рамках проекта «Ледокол знаний» уже несколько лет самые талантливые школьники страны отправляются в экспедицию на Северный полюс и реализуют по итогам интересные проекты, находящие применение на практике.

СПРАВКА

Проект «Юный полярник» организован по инициативе Мосгордумы, поддержан Департаментом образования и науки Москвы, префектурой СВАО, географическим факультетом МГУ, госкорпорацией «Росатом» и Русским географическим обществом. «Полярный диктант» — это интеллектуальная викторина. Чтобы успешно выполнить задания, участникам нужно не только иметь представление об особенностях природы и истории освоения Арктики, но и знать имена легендарных исследователей.