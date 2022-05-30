Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Победитель проекта отправится на Северный полюс

Алексей Хорошилов
Общество
Победитель проекта отправится на Северный полюс
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 29 мая в Мосгордуме наградили школьников, лучше всех написавших «Полярный диктант».

«Полярный диктант» стал финальным этапом проекта «Юный полярник», в ходе которого учащиеся трех школ Северо-Восточного округа отвечали на вопросы, связанные с развитием и освоением Арктики. Проходил диктант для двух возрастных категорий: учащихся 5–6-х классов и 7–8-х классов. Победителями стали 29 ребят. 14 из них поедут с экскурсией на ледокол «Ленин» в Мурманск, еще 14 — на ледокол «Красин» в Санкт-Петербург.

Награждая победителей в зале для проведения торжеств Мосгордумы, председатель столичного парламента Алексей Шапошников отметил, что проект в будущем разрастется до общегородского масштаба.

— Я не могу представить, сколько школьников в следующем году примут участие в «Полярном диктанте», когда, надеюсь, с помощью Департамента образования и науки мы будем реализовывать проект по всей Москве, — сказал Алексей Шапошников.

Ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ, кандидат географических наук, участник и руководитель арктических экспедиций Федор Романенко читал для ребят интереснейшие лекции об Арктике с декабря 2021 года.

— Читать вам лекции было большим удовольствием, потому что я видел ваши глаза, вы задавали мне изумительные вопросы. Вы сами фактически инициировали те изменения, которые были внесены в лекции. Они стали гораздо лучше и интереснее, — обратился к победителям Федор Романенко.

Абсолютным победителем проекта стал ученик школы № 285 имени Молодцова Егор Карпушин. Юный исследователь рассказал, что интерес к Арктике у него появился давно, а участие в конкурсе его только подогрело.

— Очень много информации для выполнения заданий я черпал из лекций научного руководителя проекта «Юный полярник» Федора Александровича Романенко. Самыми сложными заданиями для меня были первые: презентации и репортаж, но я с ними справился. Делал их вместе с друзьями и родственниками, — рассказал Егор Карпушин.

Ребята, пришедшие на награждение, до последнего не знали, кто же станет абсолютным победителем, и очень волновались. Немудрено, ведь главный приз — это участие в экспедиции на Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы», что теперь и предстоит Егору Карпушину.

Директор проекта департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Константин Рудер отметил, что в рамках проекта «Ледокол знаний» уже несколько лет самые талантливые школьники страны отправляются в экспедицию на Северный полюс и реализуют по итогам интересные проекты, находящие применение на практике.

СПРАВКА

Проект «Юный полярник» организован по инициативе Мосгордумы, поддержан Департаментом образования и науки Москвы, префектурой СВАО, географическим факультетом МГУ, госкорпорацией «Росатом» и Русским географическим обществом. «Полярный диктант» — это интеллектуальная викторина. Чтобы успешно выполнить задания, участникам нужно не только иметь представление об особенностях природы и истории освоения Арктики, но и знать имена легендарных исследователей.

учащиеся Мосгордума Ледоколы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте