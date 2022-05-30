Резидент технополиса «Москва» предоставит досмотровое оборудование в аэропорты России

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Резидент технополиса «Москва» компания «Диагностика-М» готова заменить зарубежное досмотровое оборудование в российских аэропортах. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

— Компания «Диагностика-М» в 2021 году выпустила более 740 единиц различных видов оборудования, включая свыше 150 интроскопов и 320 детекторов взрывчатых веществ для обеспечения безопасности аэропортов страны. Текущие производственные мощности резидента особой экономической зоны Москвы позволяют вдвое увеличить объем выпуска отечественной продукции и заменить изношенную технику зарубежного производства в российских воздушных гаванях, — отметил Овчинский.

Также сообщают, что сейчас аэропорты России в основном используют досмотровое оборудование зарубежного производства. Из-за сложившейся экономической ситуации есть опасность, что в случае поломки оборудования образуется дефицит комплектующих.

Генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев сообщил, что «Диагностика-М» может ежемесячно производить около 40 интроскопов и 50 детекторов паров взрывчатых веществ.

— Продукция «Диагностика-М» на 95 процентов, а по некоторым позициям на 100 процентов, состоит из отечественных материалов. Поэтому перебоев и трудностей в поставках не наблюдается, — подчеркнул Дегтев.

По заявлению генерального директора предприятия «Диагностика-М» Владимира Усачева, компания готова поставлять российским аэропортам весь перечень современного досмотрового оборудования для контроля безопасности, сертифицированного в соответствии с законами России.