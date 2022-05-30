Водительское удостоверение и полис ОСАГО станут доступны в виде QR-кода

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ совместно с МВД хотят создать сервис по предоставлению водительских прав и полиса ОСАГО в виде QR-кода в приложении «Госуслуги Авто». Об этом в пресс-службе министерства сообщили в понедельник, 30 мая.

В ведомстве уточнили, что сейчас специалисты министерств проектируют сервис и анализируют правовую сторону вопроса.

— Сейчас главная функция «Госуслуги Авто» — возможность загрузить СТС и предъявлять его сотруднику ГИБДД в виде QR-кода, — подытожили в Минцифры.

Недавно сенатор Совета Федерации России Александр Башкин заявил, что водители мощных электросамокатов должны иметь водительские права. По его словам, для владельцев определенных категорий электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности необходимо ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Сенатор отметил, что такие требования нужно предъявить для управления не всеми средствами, а только теми, которые действительно могут потенциально нанести серьезный вред в случае инцидента.