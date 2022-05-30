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В Кремле оценили новый способ расчета по госдолгу России

Полина Долганова
В мире
В Кремле оценили новый способ расчета по госдолгу России
Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новая система оплаты газа для выплат по внешнему долгу показала свои преимущества и может использоваться. Такое мнение он выразил в понедельник, 30 мая.

— Практика системы оплаты за газ показала свою удобность и для продавцов, и для покупателей в нынешних условиях. И почему бы не использовать ее — только в обратной последовательности, — цитирует пресс-секретаря президента России РИА Новости.

Западные участники рынка снова начали отсчет времени до возможного дефолта России по внешнему государственному долгу после решения американских властей о непродлении лицензии на обслуживание внешнего долга РФ. При этом российская сторона нашла выход из этой ситуации. Так, в документах всех российских выпусков содержится условие Currency Indemnity, которое дает возможность платить в национальной валюте без оснований для объявления дефолта. Это условие не связано с пунктом Alternative Payment Currency, который имеется в бумагах с 2018 года и дает возможность проводить законные выплаты в рублях.

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