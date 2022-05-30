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Балерина из труппы Театра классического балета умерла в Москве

Елена Самойлова
Происшествия
Балерина из труппы Театра классического балета умерла в Москве
Фото: vk/kasvasballet

Балерина Алеся Лазарева из труппы московского Театра классического балета скончалась. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщили в официальной группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

— Алеся Лазарева завоевала золотую медаль на конкурсе артистов балета. 27 мая она танцевала подругу в «Дон Кихоте», а 29 мая талантливой балерины не стало, — говорится в посте.

Почему именно девушка умерла, в группе не сообщили. Ей было всего 20 лет.

По данным Telegram-канала «112», Лазарева упала в ванной комнате в своей квартире и от удара потеряла сознание. Медики предпринимали попытки ее реанимировать, однако не смогли помочь.

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