Психолог назвала пять признаков того, что брак трещит по швам

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Психолог Элена Гамаюн перечислила признаки, которые выдают проблемы отношений в паре. При этом если одну или несколько из них еще можно решить при помощи специалиста, то при наличии всех пяти — перспектив для сохранения союза практически нет.

Так, первым признаком разрушения отношений является ощущение супругов, что они идут в разные стороны. Мужчина и женщина перестают поддерживать друг друга и все больше отдаляются. Каждый начинает жить своей жизнью и ставить цели, не ориентируясь на семью.

По словам психолога, второй признак разваливающегося брака эмоциональный. Супруги теряют взаимопонимание и перестают рассказывать другому свои мысли и переживания.

— Например, женщина жалуется на что-то, ищет в муже сочувствия, поддержки, а он ей эту поддержку не оказывает, пренебрегает, игнорирует, не общается. Когда контакта с партнером все меньше и меньше, — отметила она.

Еще один тревожный признак — полное или частичное отсутствие интимных отношений или неудовлетворенность в сексуальной жизни. Стоит насторожиться, если частота занятий сексом снижается, а радость от близости сходит на нет.

Привести к распаду брака способны также финансовые претензии. Причем, в зоне риска находятся пары, у которых часто возникают ситуации с отсутствием денег или имеющие обязательства по кредитам, добавил эксперт.

Явным признаком кризиса является также нежелание партнеров проводить время вместе. К примеру, если муж избегает возможности провести время с детьми и женой и стремится на выходные куда-то убежать.

— Конечно, здесь еще может помочь семейная терапия, но чем раньше люди начнут в этом разбираться, тем лучше, — цитирует Элену Гамаюн Life.ru.