«Он свободный человек»: Ивлеева высказалась о новой избраннице Элджея

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Блогер и телеведущая Настя Ивлеева не стала осуждать своего экс-супруга Элджея за новый роман.

Элджей скрывает от общественности имя новой избранницы, однако Ивлеевой о ней рассказали подписчики в социальных сетях. Блогер не была шокирована известием о новых отношениях бывшего супруга. По ее словам, Элджей может выбирать себе пару не оглядываясь на прошлое, ведь он свободный человек.

— Никак, он свободный человек! А вообще нет, я не видела, — заявила Ивлеева на вопрос о том, как относится к новым отношениям бывшего.

Ивлеева и Элджей расстались весной 2021 года после двух лет брака. Фанаты надеялись, что чувства молодых звезд еще не угасли окончательно и они рано или поздно воссоединятся. Этого не произошло — разрыв был окончательным. Оба заявили, что смогли остаться в хороших отношениях, сообщает Пятый канал.

Ранее стало известно, что Ивлеева станет главной героиней нового телевизионного реалити-шоу, в рамках которого попытается найти свою любовь и построить отношения. Какой мужчина может привлечь внимание телеведущей, рассказала ясновидящая Алена Полынь, которая призналась, что не верит в успех этого мероприятия.