Алиса Селезнева стала самой узнаваемой юной героиней советского кино

Кадр из фильма «Гостья из будущего» (1984 год) режиссера Павла Арсенова

Самой узнаваемой юной героиней из советского кино стала Алиса Селезнева из фантастического детского фильма «Гостья из будущего» 1984 года режиссера Павла Арсенова. Такие данные следуют из результатов опроса медиахолдинга «Цифровое телевидение».

Второе место заняли Электроник и Сергей Сыроежкин.

— Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» ко Дню защиты детей в рамках проекта «В гостях у сказки» выяснил, каких юных героев из советских картин для детей и юношества зрители помнят лучше всего. Абсолютным победителем стала Алиса Селезнева в исполнении Наташи Гусевой из научно-фантастического фильма «Гостья из будущего». Причем 99 процентов респондентов от 18 до 24 лет правильно назвали имя персонажа, — рассказали в пресс-службе.

В рамках опроса предлагалось назвать имя героя и фильм по его фотографии. На третьей строчке оказался Коля Герасимов в исполнении Алексея Фомкина из «Гостьи из будущего».

Также в пятерку лидеров вошли главные герои фильма «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» Владимира Аленикова и Костя Иночкин из семейной комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» режиссера Элема Климова, сообщает ТАСС.