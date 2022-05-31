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Названо самое популярное направление для семейного отдыха за границей

Лала Манушакян
Общество
Названо самое популярное направление для семейного отдыха за границей
Фото: Pixabay

Популярный город Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах стал самым востребованным туристическим направлением для семейного отдыха в 2022 году. Об этом сообщила в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

— Дубай предусмотрел все для того, чтобы и взрослые, и малыши чувствовали себя здесь одинаково хорошо, в этом эмирате сливается воедино все, что может сопутствовать идеальному семейному отпуску, — отмечается в сообщении.

Так, по данным АТОР, авиарейсы из России осуществляются из столицы с помощью прямых пятичасовых полетов, а также в таких регионах, как Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Уфа, Минеральные Воды, а также через Казань и Махачкалу.

Как уточняется, туристам с детьми стоит обратить внимание на отели, которые находятся на искусственном острове Пальме Джумейра. Они больше всего подойдут для отдыха с семей, так как там действуют условия «все включено».

Также в Дубае существует много туристических мест для активного отдыха, например, различные парки аттракционов, интерактивные музеи, аквапарки, передает АТОР.

До этого руководитель Комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал «ВМ», какие направления внутри страны будут наиболее популярными этим летом.

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