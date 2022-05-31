Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Эксперт назвал популярные туристические направления среди россиян в 2022 году

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт назвал популярные туристические направления среди россиян в 2022 году
Фото: Pixabay

Аналитическая служба АТОР изучила данные статистики продаж туроператоров на три летних месяца 2022 года. Организованные туристы этим летом поедут преимущественно на курорты Турции и России. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, какие туристические направления доступны для россиян в этом году.

Эксперт отметил, что многие жители Восточной Сибири и Дальнего Востока отказались от поездок за границу и отдыхают в регионе.

Из Москвы есть прямые рейсы и на Мальдивы, и в Сербию, и на Шри-Ланку. Многие выбирают для отдыха Сочи, Краснодарский край. Также россияне часто выбирают Турцию, Египет, Арабские Эмираты.

Что касается европейских стран, то из Москвы сейчас летает единственный рейс в Европу — в Сербию. Россияне добираются в Европу только через пересадки в Дубае или Стамбуле.

В АТОР также отметили, что общий объем продаж летних турпакетов в целом по рынку сократился на 15-20 процентов по сравнению с летом 2021 года, передает Общественная служба новостей.

До этого руководитель Комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал «ВМ», какие направления внутри страны будут наиболее популярными этим летом.

турпоездки Россия Туризм
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Все мнения
О проекте