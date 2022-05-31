Эксперт назвал популярные туристические направления среди россиян в 2022 году

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Аналитическая служба АТОР изучила данные статистики продаж туроператоров на три летних месяца 2022 года. Организованные туристы этим летом поедут преимущественно на курорты Турции и России. Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян рассказал, какие туристические направления доступны для россиян в этом году.

Эксперт отметил, что многие жители Восточной Сибири и Дальнего Востока отказались от поездок за границу и отдыхают в регионе.

Из Москвы есть прямые рейсы и на Мальдивы, и в Сербию, и на Шри-Ланку. Многие выбирают для отдыха Сочи, Краснодарский край. Также россияне часто выбирают Турцию, Египет, Арабские Эмираты.

Что касается европейских стран, то из Москвы сейчас летает единственный рейс в Европу — в Сербию. Россияне добираются в Европу только через пересадки в Дубае или Стамбуле.

В АТОР также отметили, что общий объем продаж летних турпакетов в целом по рынку сократился на 15-20 процентов по сравнению с летом 2021 года, передает Общественная служба новостей.

До этого руководитель Комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал «ВМ», какие направления внутри страны будут наиболее популярными этим летом.