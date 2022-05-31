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Офтальмолог объяснил, как сохранить зрение у детей

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Офтальмолог объяснил, как сохранить зрение у детей
Фото: Pixabay

Современный ребенок много времени проводит за ноутбуком и в гаджетах, что не может не сказаться ни на зрении, ни на осанке, ни на психике.

Татьяна Шилова, профессор, доктор медицинских наук, ведущий российский офтальмохирург в области лазерной коррекции в эфире сетевого вещания «Вечерей Москвы» рассказал о том, как сохранить зрение ребенка и что делать, если оно начало стремительно падать.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как сохранить зрение у детей

— Вопрос пандемии близорукости актуален, и процент близоруких детей к 11 классу в России составляет около 60 процентов. Такие цифры тоже есть, например, в Корее. Когда формируется глаз, нужно соблюдать ряд правил, которые помогут сохранить зрение. Гаджеты не являются опасным фактором воздействия на глаза детей. Отсутствие достаточного света, включающего ультрафиолет, является провоцирующим фактором, и этому подвержены дети, которые много времени проводят за компьютером в домашних условиях. В Австралии, например, на треть близоруких детей меньше, потому что они проводят на открытом воздухе около трех часов в сутки, — объяснила врач.

Она подчеркнула, что естественный свет тормозит развитие близорукости. Кроме этого, для сохранения зрения нужно делать паузы в работе и носить очки, если их прописал офтальмолог.

— Когда ребенок носит правильно подобранные очки, у него в мозгу формируется четкая и правильная картинка, и во взрослом возрасте после лазерной коррекции человек может получить отличное зрение. Если не носить очки, то ребенок может получить синдром ленивого глаза, когда повзрослеет. Но в этом случае даже при коррекции зрения четкость изображения лучше не станет, — рассказала врач.

Врач-психиатр Александр Федорович рассказал о важности выбора игрушек для детей, так как они не просто обучают малыша, а формируют его социальное восприятие на долгие годы.

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