В Москве вступила в силу ковидная амнистия

Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства столицы перед депутатами Московской городской думы / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Ковидная амнистия в российской столице вступает в силу со среды, 1 июня, с жителей города и бизнесменов больше не будут взыскивать назначенные за нарушения штрафы, им также будет выплачена компенсация за ранее уплаченные, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

С начала лета органы столичной исполнительной власти прекращают работу по взысканию назначенных, однако не оплаченных штрафов за нарушение ограничений, связанных с COVID-19. Правительство Москвы выплатит бизнесу и гражданам субсидии для компенсации ранее уплаченных штрафов.

По словам Собянина, он принял подобное решение, поскольку опасность для горожан прошла. Еще одной причиной мэр столицы назвал падение реальных доходов москвичей, гласит запись в блоге руководителя региона.

Глава столицы добавил, что на протяжении двух лет большинство горожан добросовестно соблюдали ограничения, а в случае нарушений оплачивали вынесенные штрафы, и выразил благодарность бизнесменам и горожанам, заметив, что без их искренней поддержки было бы куда труднее справиться с пандемией коронавируса.

Амнистии подлежат штрафы, которые были наложены столичными властями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции в период повышенной заболеваемости коронавирусом, поскольку если заболевший человек покидал свой дом, то он сознательно подвергал опасности жизни окружающих.

В общей сложности сумма взысканий, подлежащих прекращению или возврату, составят около 13,6 миллиарда рублей.