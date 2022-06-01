Ботаник посоветовал москвичам не выращивать овощи на балконе

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Для москвичей бессмысленно выращивать овощи или ягоды на своих балконах: это не позволяет им сэкономить на продуктах. Об этом заявил специалист по комнатными растениями Главного ботанического сада РАН Александр Барне.

Он рассказал о семье своих знакомых, которая занималась выращиванием помидоров дома. Всей семье приходится ухаживать за растениями, а стоят они на всех подоконниках, на балконе и в квартире. Да, помидоры в магазине семья может не покупать, но на домашний огород, по словам Барне, уходит огромное количество сил и времени. Это не стоит полученной экономии, заявил эксперт.

Также он отметил, что этим можно заниматься в качестве хобби, сообщает «Мослента».

Селекционер и руководитель Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства Татьяна Терешонкова рассказала «Вечерней Москве» о том, насколько вредны томаты с витамином D, морковь с вакциной от туберкулеза и другие ГМО-продукты. Она заявила, что производство томатов с отредактированной ДНК и дополнительным внедрением витамина D — это дорогостоящая процедура, которая абсолютно не оправдает надежды аграриев.