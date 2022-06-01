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«Отбросьте ненужные сомнения»: нумеролог составила прогноз на июнь 2022 года

Ирина Игнатенко
Общество
«Отбросьте ненужные сомнения»: нумеролог составила прогноз на июнь 2022 года
Фото: Pixabay

Психолог и нумеролог Эндже Гарифуллина составила гороскоп на июнь 2022 года.

По словам эксперта, в июне будет преобладать «вибрация цифры 3», а это указывает на проявление творческой активности, инициативности, индивидуальности и самовыражения.

Этот месяц отлично подходит для реализации идей и планов. Есть возможность проявить свою креативность в работе и получить одобрение начальства, передает argumenti.ru.

Также самое время попробовать что-то новое, найти новое хобби или развлечение.

Этот месяц — самое время поверить в себя, отбросить ненужные сомнения, чтобы впустить в свою жизнь новые впечатления, добавила нумеролог.

До этого астрологи подготовили прогноз на 1 июня для всех знаков зодиака. Первый день лета характеризуется переходом растущей Луны в созвездие Рака. В связи с этим планета будет благосклонна к тем, кто открывает сердце новому и намерен разобраться в чувствах.

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