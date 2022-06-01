Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

В Москве пройдет чемпионат города по поеданию мороженого

Виктория Филатова
Город
В Москве пройдет чемпионат города по поеданию мороженого
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

5 июня на самой высокой фабрике мороженого в мире пройдет чемпионат Москвы по поеданию пломбира в вафельных стаканчиках. Участники поборются за призовой фонд 60 тысяч рублей и звание главного мороженщика города.

В честь начала летнего сезона, москвичам и гостям столицы предлагают принять участие в поедании пломбира на скорость.

— По условиям соревнования за 6 минут конкурсантам необходимо съесть как можно больше вафельных стаканчиков ванильного пломбира, — рассказал Даниил Основин, PR-менеджер смотровой площадки Panorama360. — Для того, чтобы стать участником конкурса– необходимо приобрести билет на смотровую площадку, где и располагается фабрика мороженого. Всего на чемпионате будет 15 участников из числа тех, кто первым приобрел билет на чемпионат.

Победитель чемпионата получит диплом, подтверждающий звание главного мороженщика Москвы и денежный приз – 30 000 рублей. За второе и третье места призеры получат 20 000 рублей и 10 000 рублей соответственно.

Приобретая билет участника, конкурсант получает возможность неограниченного нахождения на самой высокой смотровой площадке Европы Panorama 360 в день чемпионата, а также безлимитную дегустацию шоколада от расположенной на площадке фабрики шоколада.

Конкурсы Москва мороженое
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Комплексная проверка здоровья

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Начало большого пути

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не ищите любовь в анкетах

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Нужные вопросы решает Российская армия

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Все мнения
О проекте