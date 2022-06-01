В Москве пройдет чемпионат города по поеданию мороженого

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

5 июня на самой высокой фабрике мороженого в мире пройдет чемпионат Москвы по поеданию пломбира в вафельных стаканчиках. Участники поборются за призовой фонд 60 тысяч рублей и звание главного мороженщика города.

В честь начала летнего сезона, москвичам и гостям столицы предлагают принять участие в поедании пломбира на скорость.

— По условиям соревнования за 6 минут конкурсантам необходимо съесть как можно больше вафельных стаканчиков ванильного пломбира, — рассказал Даниил Основин, PR-менеджер смотровой площадки Panorama360. — Для того, чтобы стать участником конкурса– необходимо приобрести билет на смотровую площадку, где и располагается фабрика мороженого. Всего на чемпионате будет 15 участников из числа тех, кто первым приобрел билет на чемпионат.

Победитель чемпионата получит диплом, подтверждающий звание главного мороженщика Москвы и денежный приз – 30 000 рублей. За второе и третье места призеры получат 20 000 рублей и 10 000 рублей соответственно.

Приобретая билет участника, конкурсант получает возможность неограниченного нахождения на самой высокой смотровой площадке Европы Panorama 360 в день чемпионата, а также безлимитную дегустацию шоколада от расположенной на площадке фабрики шоколада.