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Школьников предупредили о мошенниках, продающих «ответы» на ЕГЭ

Анастасия Колоскова
Общество
Школьников предупредили о мошенниках, продающих «ответы» на ЕГЭ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мошенники используют хитроумные схемы, чтобы завладеть деньгами неуверенных в своих силах на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) выпускников. О них рассказали эксперты центра цифровой экспертизы Роскачества, отметив, что фактов утечки правильных ответов, хранящихся в защищенном месте, не было выявлено ни разу.

По данным пресс-службы Роскачества, в этом году мошенники активно используют Telegram-каналы. Центру экосистемной безопасности «Тинькофф» стало известно о более 30 группах, где продаются поддельные ответы к ЕГЭ и ОГЭ. Отмечается, что цены стартуют от 800 рублей.

— Telegram весной захлестнула новая волна пользователей, а сама платформа пока не может оперативно вычислять и блокировать подозрительные сообщества. Аферисты тут как тут: уже вовсю «помогают» школьникам сдавать экзамены. Мы легко нашли подобные группы в Telegram, — рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Он отметил, что в пабликах ежедневно появляется новый контент, в них размещают якобы счастливые отклики «клиентов» и скриншоты с благодарностями. Также мошенники публикуют частично так называемые правильные ответы, обещая остальное за отдельную плату.

По словам эксперта, средний прейскурант составляет 1,2 тысячи рублей, однако есть более дорогие «эксклюзивные» услуги.

В ведомстве отметили, что аферисты используют «дыры» в безопасности соцсетей. Они покупают доступы к множеству банковских карт и даже биткоин-кошелькам. Существуют люди («дропы»), которые за деньги оформляют на себя счета и продают их.

Реквизиты таких карт размещают на канале или высылают в личные сообщения по запросу.

Уже известно о не менее двух пострадавших клиентов «Тинькофф Банка», которые перевели по 800 рублей на указанные счета, однако обещанных «ответов» не получили. После этого администраторы группы перестали выходить на связь. В ведомстве обратили внимание, что в худшем случае мошенники высылают файл с рандомным набором ответов.

Эксперты Роскачества призвали выпускников не верить тем, кто обещает легкие пути. Также они предупредили о риске получить вместе с «ответами» какое-либо вредоносное ПО. При этом у аферистов останутся персональные данные, которые они могут продать на рынке даркнета.

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