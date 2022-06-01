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Психолог назвала несколько хитростей для быстрого и безопасного похудения

Лала Манушакян
Общество
Психолог назвала несколько хитростей для быстрого и безопасного похудения
Фото: depositphotos

Психолог Иева Кубилиуте рассказала о нескольких хитростях, которые помогут легко сбросить лишний вес во время диет без вреда здоровью.

— Во время похудения теряется не только жир, но и мышцы. И если вы не тренируетесь, а только ограничиваете питание, то потеряете больше мышечной массы и снизите скорость обмена веществ, что негативно скажется на похудении. Поднятие тяжестей поможет сохранить мышечную массу и ускорить метаболизм, — пояснила эксперт.

По мнению психолога, для более эффективного похудения при занятии спортом следует применять не только кардиотренировки, но и силовые упражнения. Так, поднятие тяжестей поможет сохранить мышечную массу и ускорить метаболизм.

Кубилиуте также отмечает, что не стоит пропускать обеды и завтраки, ограничивая себя в еде. Это приведет к уменьшению в организме питательных веществ и усилит чувство голода.

Достаточно включить в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки и белка, например, киноа, овес, цельные зерна, курицу, чечевицу, тофу и другие продукты из сои. Такие продукты быстро утоляют чувство голода, ускоряют обмен веществ и увеличивают мышечную массу, а также способствуют снижению веса.

Психолог порекомендовала есть только здоровую пищу небольшими порциями и сохранять водный баланс в организме, передает Daily Express.

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