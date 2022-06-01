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Петросян заявил, что российский артист «должен быть гражданином своей страны»

Георгий Соланович
Общество
Петросян заявил, что российский артист «должен быть гражданином своей страны»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Каждый российский артист «должен быть гражданином своей страны» и любить свою родину, заявил народный артист РСФСР Евгений Петросян в среду, 1 июня.

— На мой взгляд, российский артист — прежде всего российский. В этом корень и смысл. Он должен быть гражданином своей страны, так же, как все остальные. Нет никаких исключений. Когда мы получаем российский паспорт, российский документ, это означает, что мы граждане этой страны. Россия — наша мама, которую каждый сын обязан любить, — считает Петросян.

По его словам, российские солдаты в спецоперации на Украине показывают свою любовь к родине и берегут мирное население, жертвуя собой.

Петросян также добавил, что помнит о ветеранах Великой Отечественной войны, которые рассказывали, как к ним на передовую приезжали фронтовые концертные бригады и выступали перед солдатами, тем самым поддерживая боевой дух армии. Концерты давали и в блокадном Ленинграде, передает «РЕН ТВ».

Недавно «Вечерняя Москва» начала цикл публикаций «сVои люди», в котором дает слово деятелям культуры, которые, вместо того чтобы сбежать за границу, четко обозначили свою патриотическую позицию. Первым героем рубрики стал писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

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