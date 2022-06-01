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Северодонецк зачищен от националистов

Юлия Кучинина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Северодонецк зачищен от националистов
Мэр Донецка Алексей Кулемзин, актер Евгений Миронов и сенатор, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак (слева направо) общаются с жителями в Буденновском районе / Фото: Николай Тришин / ТАСС

В Госдуме предположили возможность присоединения Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к России уже этим летом.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что референдум о вхождении территорий в состав России может пройти уже в июле.

— Не буду предсказывать, где это будет происходить, но предполагаю, что освобожденные территории проведут референдум более или менее одновременно. Это было бы логично, — сказал Леонид Слуцкий.

Коллегу поддержал и сенатор Андрей Турчак. Он не сомневается, что регионы войдут в состав России.

— Люди хотят защиты, стабильности, чтобы наконец после восьми лет узаконенного Западом бандеровского террора в их отношении наступил долгожданный и прочный мир, — отметил Андрей Турчак.

Тем временем ВСУ продолжают обстреливать города Донбасса. Вчера, например, 10 снарядов реактивной системы залпового огня «Град» выпустили по Горловке. Еще шесть раз обстреляли Ясиноватую. А глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что Северодонецк полностью перешел под контроль Российской армии и Народной милиции ЛНР.

— Бойцы перешли к следующему этапу — более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов, — сказал Кадыров. — На промзоне чуть-чуть остались «шайтаны», там был большой взрыв, и мы проверяем, что дальше. Бандеровцы, нацики и «шайтаны» в спешке побросали свои кабинеты и сбежали, но оставили множество «сюрпризов» в виде самодельных взрывных устройств. Их наши саперы утилизируют в обязательном порядке.

Очередную партию гуманитарной помощи доставили в ЛНР. Товары первой необходимости привезли в Первомайск, Попасную и другие населенные пункты республики. А в Борщеватое, где несколько месяцев нет электричества, доставили бензогенератор.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

—Весь ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины, обещание сдержано не было и Минские договоренности не были выполнены, они канули в Лету, причем по вине украинской стороны. Поэтому особого кредита доверия к украинской стороне у нас нет. Для того чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. Такой опыт отсутствует.

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