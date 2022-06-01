Детский фонд устроил праздник для тех, от кого зависит будущее

Зал Большого театра, Новая сцена. Гости праздника: стоят — Семен Губин (слева) и Ярослав Лисиченков, сидят — Эдуард Астахов и Ася Петровичева / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

1 июня, в День зашиты детей, в столице традиционно прошел грандиозный праздник, организатором которого уже 35 раз выступил Российский детский фонд.

Каждый год в первый день лета столица встречает детей как радушная хозяйка, показывая им главные достопримечательности города и угощая от души. Этот год не стал исключением. Для десяти тысяч ребят, детей с непростыми судьбами, среди которых — гости из 12 регионов страны, Донецкой и Луганской республик, представители бывших союзных республик, а также дети из Сирии, Турции и Китая, открыли двери 19 столичных театров, а также музеи, а угощал их обедом культовый «Метрополь».

Открытие Международного дня защиты детей уже традиционно прошло на сцене Большого театра России. Началось оно с телеобращения президента страны Владимира Путина. Он говорил о важности общих нравственных ценностей и необходимости уважения собственной истории, а затем заключил:

— От вашего неравнодушия и инициативы зависит очень многое. Не сомневаюсь, что у вашего поколения есть все для достойного будущего и вы обязательно осуществите все свои мечты.

Со сцены приветствовали взволнованных ребятишек председатель Российского детского фонда, писатель Дмитрий Лиханов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и Герой России Сергей Петров.

— Будущее России — это вы! — обратился к детям Александр Бастрыкин. — Мы знаем, что у многих из вас — непростая судьба, и относимся к этому с огромным вниманием. У нас — две академии и четыре кадетских корпуса, и большая часть наших учащихся — дети, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях. Мы всегда будем вас поддерживать. А сейчас сделаем все для того, чтобы виновные в тяжелой ситуации на Донбассе понесли заслуженное наказание. И я поздравляю вас с праздником, желаю вам хорошего дня и хорошего лета. Знайте — мы всегда вас защитим.

Чудесную оперу-сказку, одно из самых светлых и интересных как взрослым, так и детям произведений Николая Римского-Корсакова, гости Большого театра смотрели, затаив дыхание. А в фойе всех ждал сюрприз — подарки Российского детского фонда, книги и сладости.

Когда у основателя Детского фонда — писателя Альберта Лиханова спрашивали, нужен ли такой масштабный праздник, он всегда отвечал: «Он необходим. Дети не забывают добра. Оно остается в их душах навсегда и движет ими, побуждая к развитию и творчеству». А не это ли — главное!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Лиханов, писатель, председатель Российского детского фонда:

— Мы впервые праздновали этот день 35 лет назад, когда еще были детьми родители детей сегодняшних. Но в этом году у празднования есть две особенности.

Первая: мы впервые проводим праздник без его основателя, писателя Альберта Анатольевича Лиханова, он скончался в декабре минувшего года. Я его сын и продолжаю его дело, надеюсь, достойно...

Вторая особенность: мы живем в непростое время, идет военная спецоперация. И среди наших гостей есть ребята, приехавшие оттуда, и дети, чьи родители сейчас выполняют свой воинский долг. Все это по-особенному отзывается в сердце.