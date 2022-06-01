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Автоэксперт Урюков оценил влияние кондиционера на расход топлива и скорость машины

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт Урюков оценил влияние кондиционера на расход топлива и скорость машины
Фото: Pexels

Современные автомобили потребляют больше бензина при включенном кондиционере, однако это не оказывает большого влияния на характеристики разгона. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Юрий Урюков.

— Кондиционер влияет на потребление топлива. Компрессор кондиционера — довольно энергозатратная штука, но уже неактуальны все истории из начала прогрессивной автомобильной жизни, когда говорили про то, что для резкого ускорения нужно обязательно отключить кондиционер, — уверен специалист.

Как отметил эксперт, электроника, которая управляет всеми системами, прекрасно понимает, в каком режиме едет автомобиль. Она может отключать компрессор тогда, когда это необходимо.

Современные автомобили оптимизируют расход топлива в зависимости от того, в каком режиме работает кондиционер, уточнил собеседник «ВМ».

— Что касается расхода топлива, здесь немного сложнее, но все равно современные системы не всегда работают на полную мощность. Электроника подстраивает производительность и нагрузку на двигатель в зависимости от того, какую температуру в салоне хочет получить водитель, — пояснил специалист.

Работа системы кондиционирования на максимальной мощности — исключительный случай в самых жарких регионах, подчеркнул Урюков. Поэтому отключенный кондиционер позволит сэкономить немного топлива, но это будут некритические значения, заключил автоэксперт.

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