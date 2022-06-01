Джонни Депп выиграл первое дело о клевете против Херд

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Американский актер Джонни Депп выиграл первое дело о клевете против своей бывшей супруги Эмбер Херд. Вердикт суда был опубликован в среду, 1 июня.

Так, Херд признана виновной в клевете на актера по всем трем пунктам. Суд обязал бывшую жену Деппа выплатить актеру компенсацию в размере десяти миллионов долларов и еще пяти миллионов в качестве штрафных санкций. Первоначально Депп подал в суд на бывшую жену иск на 50 миллионов долларов, она на актера — на сто миллионов.

Херд также получила два миллиона долларов в качестве компенсации. Она была оправдана лишь по одному пункту из трех.

До этого стало известно, что коллегия присяжных выслушала мнения обеих сторон по судебному разбирательству между Эмбер Херд и ее экс-супругом Джонни Деппом. Слушания, за которыми следил весь мир, завершились. Вердикт заседатели должны были вынести на следующей неделе.

Депп и Херд поженились в 2014 году, но в 2017-м актеры расстались и со скандалом развелись. После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и многочисленных избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а жена ему изменяла не один раз.