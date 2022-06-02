RT подготовил ролик о летнем отдыхе в Сочи

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Наступил летний период, и у многих россиян встал вопрос, где провести отпуск. RT подготовил серию роликов о том, где туристы могут отдохнуть в России. Первый отдых посвящен российскому городу Сочи, который многие выбирают для поездок всей семьей в летнее время.

В видео представлен город Сочи с уникальными пляжами, горами, красивыми пейзажами, экстремальными видами туризма и вкусной кухней.

За летний период этот город планирует принять около 4,5 миллиона отдыхающих. Для них будут работать доступны 2,8 тысячи санаториев и отелей. Для приезжающих доступны различные виды туризма.

Добраться до Сочи можно разными видами транспорта. Часть туристов выбирают поезд и самолет, другие предпочитают добираться на личном транспорте.

До этого руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский рассказал «ВМ», какие направления внутри страны будут наиболее популярными этим летом. По его словам, самыми востребованными направлениями останутся курорты Краснодарского края и Крыма. Россияне ежегодно выбирают эти южные регионы для своего отпуска.