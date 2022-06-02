Более миллиона рублей похитили мошенники с карты столичного пенсионера

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Более 1,2 миллиона рублей лишился пенсионер из Москвы после телефонного звонка. Об этом в четверг, 2 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 65-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о краже с его банковского счета крупной суммы денег. Пенсионер рассказал, что ему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Он убедил москвича передать ему реквизиты банковской карты якобы для сохранения его сбережений.

В результате со счета пожилого мужчины исчезли более 1,2 миллиона рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Аналогичный случай произошел в Москве с мужчиной 1948 года рождения. Он рассказал полиции, что на протяжении месяца ему звонили неизвестные, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они убедили его обналичить все имевшиеся накопления и передать им якобы для пресечения деятельности мошенников. Таким образом пенсионер лишился 1,5 миллиона рублей.