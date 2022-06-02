Врач-гериатр назвала основные привычки людей-долгожителей

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Для людей-долгожителей свойственны высокая физическая активность на протяжении всей жизни, отказ от курения и сокращение калорийности рациона. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева.

— Мы сегодня анализируем долгожителей и супердолгожителей: людей, которые прожили больше 90, 95, 100 лет и сохранили свою активность. И мы некоторые закономерности улавливаем, — рассказала Ткачева.

Она заявила, что долгожители очень много двигаются и физически активны с молодого возраста. По словам Ткачевой, это способствует еще и тому, что у таких людей отсутствует когнитивный дефицит.

— Они как правило не курят, мало едят — немножко недоедают. Есть даже предположение, что если калорийность пищи будет приблизительно на 30 процентов ниже нормы, то это способствует продлению жизни, и это доказано в экспериментах на животных, — сказала Ткачева.

Помимо этого, гериатр уверена, что никогда не будет создано единого лекарства от старения, сообщает агентство городских новостей Москва.