Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Врач-гериатр назвала основные привычки людей-долгожителей

Антон Махов
Общество
Врач-гериатр назвала основные привычки людей-долгожителей
Фото: depositphotos

Для людей-долгожителей свойственны высокая физическая активность на протяжении всей жизни, отказ от курения и сокращение калорийности рациона. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева.

— Мы сегодня анализируем долгожителей и супердолгожителей: людей, которые прожили больше 90, 95, 100 лет и сохранили свою активность. И мы некоторые закономерности улавливаем, — рассказала Ткачева.

Она заявила, что долгожители очень много двигаются и физически активны с молодого возраста. По словам Ткачевой, это способствует еще и тому, что у таких людей отсутствует когнитивный дефицит.

— Они как правило не курят, мало едят — немножко недоедают. Есть даже предположение, что если калорийность пищи будет приблизительно на 30 процентов ниже нормы, то это способствует продлению жизни, и это доказано в экспериментах на животных, — сказала Ткачева.

Помимо этого, гериатр уверена, что никогда не будет создано единого лекарства от старения, сообщает агентство городских новостей Москва.

Здоровье долгожители Старики
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Елена Котова
Елена Котова

Беби-боксы спасают жизни

Все мнения
О проекте