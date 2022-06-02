Число украинских наемников сократилось почти вдвое

Российские военные обеспечили в Херсоне безопасную, спокойную жизнь без обстрелов и провокаций. Теперь горожане не боятся гулять с детьми по улицам, ходить в магазины и заниматься привычными для мирного времени делами / Фото: AP / ТАСС

Около 250 жителей освобожденной от украинских националистов Херсонской области хотят стать гражданами нашей страны. Они подали заявления на получение российского паспорта.

По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, пока в регионе в тестовом режиме работает только один пункт приема документов, где принимают подобные заявления.

— Сейчас будем уже потихоньку расширять по селам, — добавил Стремоусов.

Он уточнил, что на сегодняшний день обстановка в городе нормальная, Херсон возвращается к мирной жизни.

Тем временем в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили большое число иностранных наемников.

— По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза — с 6,6 тысячи до 3,5 тысячи человек, — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. — Экстренные попытки киевского режима гарантировать наемникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут.

Тем временем в парковой зоне недалеко от мариупольского стадиона «Металлург» обнаружили массовое захоронение украинских военных.

— Было извлечено 52 тела, из них два фрагментированы, возможно, это последствия взрыва. Большинство тел было подписано. Исследование тел завершено, их уже похоронили, — сказал начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников.

За прошедшие сутки российская авиация сбила в воздухе украинский штурмовик Су-25 в районе Любомировки Николаевской области. Средствами ПВО уничтожены семь вражеских беспилотников, в частности в районе Одессы, Камышевахи, Попасной. А высокоточными ракетами воздушного базирования поражены пункты управления формирований «Кракен» и «Азов» (запрещены на территории РФ), которые базировались под Харьковом.

В ЛНР тем временем за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова открыли филиал военного госпиталя на 25 больничных коек.

— Медучреждение оснащено необходимым оборудованием, мебелью, техникой, а также внушительным запасом лекарственных препаратов. При необходимости оперативно могут быть привлечены врачи Минздрава Чеченской Республики и регионального Центра медицины катастроф, — уточнил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, открытие госпиталя существенно облегчит задачу врачам в оказании неотложной помощи раненым и снизит нагрузку в других медпунктах, расположенных рядом с линией фронта.

А председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что украинские военнопленные, которые содержатся в республике, получают медпомощь.

— Условия содержания очень гуманные и лояльные. У них хорошее питание, — добавила Шишкина. — В одной палате послеоперационной находятся «азовец» после реанимации и наш военнослужащий, и к ним совершенно одинаковое отношение.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на территории республики содержатся около 5,5 тысячи украинских военнопленных.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Галина Данильченко, глава военно-гражданской администрации Мелитополя:

— Мелитополь защищен. Но украинские власти все равно не оставляют попытки: все-таки город, особенно в первое время, очень часто обстреливался со стороны ВСУ. Но здесь у нас стоят российские ПВО, и это, знаете, как купол, защита: все ракеты «Точка-У», которые Украина сюда запускала, были сбиты. Слава богу, мирные жители города не пострадали от украинских властей благодаря защите Российской армии.