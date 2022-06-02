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Российский физик Андрей Гапонов-Грехов скончался в возрасте 95 лет

Лейла Алиева
Общество
Российский физик Андрей Гапонов-Грехов скончался в возрасте 95 лет
Фото: Pexels

В Нижнем Новгороде в возрасте 95 лет ушел из жизни академик Российской академии наук, а также основатель Института прикладной физики РАН Андрей Гапонов-Грехов. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

— Андрей Викторович Гапонов-Грехов сыграл огромную роль в развитии отечественной науки. Он был не только выдающимся ученым, но и блестящим организатором. Его знали и уважали как талантливого ученого, увлеченного своим делом, большого профессионала, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кроме того он добавил, что физик был предан науке, а его вклад в развитие прикладной физики сложно переоценить.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что для российской науки это тяжелая утрата, передает РИА Новости.

С 1996 Гапонов-Грехов работал заместителем директора в научно-исследовательском радиофизическом Институте (НИРФИ), а в 1976 году возглавил Институт прикладной физики АН СССР (ИПФ РАН) и руководил им до 2003 года.

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