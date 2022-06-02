Восстановить зрение поможет технологичное оборудование

Участница Форума решения социальных задач Надежда Беляева показывает внешнюю часть импланта для восстановления зрения. Эта деталь уникального оборудования надевается на голову пациента и с помощью камер снимает происходящее, передавая изображение на чип, прикрепленный к черепу человека / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

2 июня в Москве открылся Форум решения социальных задач. На нем обсудили вызовы в отрасли, поддержку населения, а также показали новое оборудование для реабилитации.

Среди множества видов оборудования, представленного на форуме, конструкция экзоскелета для кисти и пальцев руки — один из самых технически сложных объектов.

Генеральный директор столичной компании по производству медицинского оборудования Владимир Конышев с помощью фиксаторов присоединяет руку к каждому экзопальцу, который обеспечен активным электрическим приводом. Предплечье мужчина фиксирует на подвижной подставке. Осталось подключить нейротренажер к ноутбуку по беспроводному каналу связи.

— Экзоскелет руки помогает восстановиться после инсульта, когда человек не может двигать пальцами, — говорит Владимир Конышев, начиная сгибать и разгибать с помощью оборудования пальцы. — Нейротренажер помогает заменить врачей-реабилитологов, которых может не хватать из-за большой загруженности. А заниматься надо ежедневно.

Экзосклет, разработанный компанией Конышева, может заниматься развитием моторики круглосуточно.

— Постепенно у пациента появляется больше сил и он начинает самостоятельно двигать пальцами, — говорит Владимир Конышев.

На одном из соседних стендов менеджер столичной лаборатории по производству инклюзивного оборудования Надежда Беляева показывает имплант, который может помочь восстановить зрение.

— Выглядит он как своеобразный обруч с двумя камерами, который крепится на голове человека и снимает происходящее вокруг, — рассказывает Надежда Беляева. — Информация поступает в микрокомпьютер, который можно повесить, например, на пояс. А оттуда она поступает в чип, который закрепляется на черепе, а электроды — в зрительной коре головного мозга.

До 2023 года лаборатория будет продолжать испытывать оборудование на обезьянах, а к 2024-му планирует начать исследование на людях.

— Уже есть список добровольцев. Это люди старше 25 лет, так как мозг к этому возрасту формируется полностью, — добавила Надежда Беляева.

На форуме прошло пленарное заседание «Новое время — новые вызовы: человек в центре внимания». По словам российского государственного деятеля и председателя правления крупного российского банка Германа Грефа, ключевой социальный вызов современности связан с качеством предоставления услуг со стороны бизнеса или государства.

— В современном мире компании должны быть клиентоцентричными и удовлетворять интересы потребителей. Чтобы соответствовать этому принципу, необходимо перестроить все внутренние процессы организации, а также позаботиться о внедрении новых технологий, — отметил Герман Греф.

Он добавил, что эффективность, которая достигается за счет, например, дистанционного оказания услуг, просто необходима социальной сфере для движения вперед.

На встрече «Выход на пенсию: возможности для социальной адаптации и развития личности» эксперты обсудили, какие варианты трудоустройства есть для людей старшего поколения и какие есть плюсы в раннем выходе на пенсию после службы в армии. Еще участники форума поговорили, как можно уменьшить травлю в школах и наладить взаимодействие между бизнесом и социальными некоммерческими организациями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Орешкин, помощник президента России:

— Важно, чтобы все участники процесса, связанного с решением социальных задач, сохраняли мотивацию. Без нее решение проблем на региональном и федеральном уровнях невозможно. Необходимо привлекать как можно больше людей, а задача государства — обеспечить их необходимым инструментарием. Если каждый из них внесет свой небольшой вклад, то это заметно отразится на общем благополучии граждан.