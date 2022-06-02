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Восстановить зрение поможет технологичное оборудование

Александр Зосимов
Общество
Восстановить зрение поможет технологичное оборудование
Участница Форума решения социальных задач Надежда Беляева показывает внешнюю часть импланта для восстановления зрения. Эта деталь уникального оборудования надевается на голову пациента и с помощью камер снимает происходящее, передавая изображение на чип, прикрепленный к черепу человека / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

2 июня в Москве открылся Форум решения социальных задач. На нем обсудили вызовы в отрасли, поддержку населения, а также показали новое оборудование для реабилитации.

Среди множества видов оборудования, представленного на форуме, конструкция экзоскелета для кисти и пальцев руки — один из самых технически сложных объектов.

Генеральный директор столичной компании по производству медицинского оборудования Владимир Конышев с помощью фиксаторов присоединяет руку к каждому экзопальцу, который обеспечен активным электрическим приводом. Предплечье мужчина фиксирует на подвижной подставке. Осталось подключить нейротренажер к ноутбуку по беспроводному каналу связи.

— Экзоскелет руки помогает восстановиться после инсульта, когда человек не может двигать пальцами, — говорит Владимир Конышев, начиная сгибать и разгибать с помощью оборудования пальцы. — Нейротренажер помогает заменить врачей-реабилитологов, которых может не хватать из-за большой загруженности. А заниматься надо ежедневно.

Экзосклет, разработанный компанией Конышева, может заниматься развитием моторики круглосуточно.

— Постепенно у пациента появляется больше сил и он начинает самостоятельно двигать пальцами, — говорит Владимир Конышев.

На одном из соседних стендов менеджер столичной лаборатории по производству инклюзивного оборудования Надежда Беляева показывает имплант, который может помочь восстановить зрение.

— Выглядит он как своеобразный обруч с двумя камерами, который крепится на голове человека и снимает происходящее вокруг, — рассказывает Надежда Беляева. — Информация поступает в микрокомпьютер, который можно повесить, например, на пояс. А оттуда она поступает в чип, который закрепляется на черепе, а электроды — в зрительной коре головного мозга.

До 2023 года лаборатория будет продолжать испытывать оборудование на обезьянах, а к 2024-му планирует начать исследование на людях.

— Уже есть список добровольцев. Это люди старше 25 лет, так как мозг к этому возрасту формируется полностью, — добавила Надежда Беляева.

На форуме прошло пленарное заседание «Новое время — новые вызовы: человек в центре внимания». По словам российского государственного деятеля и председателя правления крупного российского банка Германа Грефа, ключевой социальный вызов современности связан с качеством предоставления услуг со стороны бизнеса или государства.

— В современном мире компании должны быть клиентоцентричными и удовлетворять интересы потребителей. Чтобы соответствовать этому принципу, необходимо перестроить все внутренние процессы организации, а также позаботиться о внедрении новых технологий, — отметил Герман Греф.

Он добавил, что эффективность, которая достигается за счет, например, дистанционного оказания услуг, просто необходима социальной сфере для движения вперед.

На встрече «Выход на пенсию: возможности для социальной адаптации и развития личности» эксперты обсудили, какие варианты трудоустройства есть для людей старшего поколения и какие есть плюсы в раннем выходе на пенсию после службы в армии. Еще участники форума поговорили, как можно уменьшить травлю в школах и наладить взаимодействие между бизнесом и социальными некоммерческими организациями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Орешкин, помощник президента России:

— Важно, чтобы все участники процесса, связанного с решением социальных задач, сохраняли мотивацию. Без нее решение проблем на региональном и федеральном уровнях невозможно. Необходимо привлекать как можно больше людей, а задача государства — обеспечить их необходимым инструментарием. Если каждый из них внесет свой небольшой вклад, то это заметно отразится на общем благополучии граждан.

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