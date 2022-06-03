Терапевт Чернышева объяснила, как правильно использовать кондиционер без вреда для здоровья

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Чтобы использование кондиционера не привело к развитию заболеваний, важно не только расположить его в правильном месте и выставить подходящую температуру, но и не пренебрегать своевременной очисткой фильтра. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она отметила, что температурный режим кондиционера должен определяться в зависимости от погоды.

— Считается нормой, если разница температур на улице и в помещении — пять градусов. На улице 25 градусов, на кондиционере — 20, на улице — 30, на кондиционере — 25. Большой ошибкой будет устанавливать единую комфортную температуру на все погодные условия. Резкий контраст особенно проявляет себя в автомобиле, когда человек прямо с улицы, горячий и распаренный, садится в автомобиль — этого бывает достаточно, чтобы простыть, — рассказала терапевт.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что можно установить более низкую температуру, однако в этом случае человек не должен покидать помещение. Понижать температуру лучше постепенно, чтобы не вызвать резких контрастов. Также врач заметила, что нежелательно находиться в помещении с работающим кондиционером с мокрой головой.

Необходимо грамотно выбирать место установки кондиционера, отметила Чернышова.

— Если вы чувствуете хотя бы слабый ветерок, это уже неправильно. Огромное количество простудных заболеваний и приступов боли в спине и шее как раз связано с тем, что человек сидит под сильной струей воздуха. Кондиционер не должен быть над кроватью и рабочим местом, — подчеркнула терапевт.

Кондиционер может служить рассадником заболеваний, если вовремя не чистить его фильтр, предупредила врач. Это стоит делать не реже раза в сезон, перед первым включением устройства. Более подробную информацию об этом можно узнать в инструкции к кондиционеру, заметила собеседница «ВМ».

В некоторых случаях кондиционер может стать переносчиком серьезных болезней, отметила специалист.

— Существует так называемая болезнь легионеров, названная по причине возникновения. В 1976 году Американский легион собрался на большой конгресс и заселился в огромный отель. Там была центральная система кондиционирования, которую никто не чистил. Кто-то заболел заболеванием, сопровождающимся поражением легких, сильным кашлем, температурой. Бактерия расплодилась в отстойниках системы кондиционирования, заболело сразу несколько сотен человек. Этот возбудитель у нас есть, как и куча других бактерий и вирусов, которые прекрасно себя чувствуют в отстойниках, — заключила эксперт.