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«Потому что так дешевле»: названы самые популярные автомобильные маршруты для отдыха у россиян

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Потому что так дешевле»: названы самые популярные автомобильные маршруты для отдыха у россиян
Фото: Pexels

Все больше туристов предпочитают добираться до черноморского побережья России на машине. Другие популярные маршруты (например, Золотое кольцо) по-прежнему остаются востребованы у автомобильных туристов, также появляются новые направления. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Юг России становится все более удобным для тех, у кого есть автомобиль, отметил собеседник «ВМ».

— Когда мост в Крым ввели, поток увеличился. На черноморское побережье тоже едут на автомобиле. Тем более что дороги оборудованы, сейчас рассматривается вариант сделать трассу «Дон» бесплатной в связи с тем, что 11 аэропортов до сих пор приостановили свою деятельность. Симферополь, Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик — туристские курортные кластеры, — пояснил специалист.

Барзыкин уточнил, что в 2021 году 30 процентов туристов предпочли добираться до Крыма самолетом, 10 процентов — по железной дороге, а все остальные прибыли автомобильным транспортом: на автобусах и личных автомобилях. В этом году также сохраняются автобусные туры в Крым и на побережье Черного моря, но значительное количество туристов предпочитает ехать на собственных машинах.

Многие туристы выбирают автомобиль, потому что так дешевле, отметил собеседник «ВМ».

— Есть профессионалы, а есть те, кто выбирает автомобиль, потому что это обходится дешевле в два или три раза, если едет семья. Расходы практически только на бензин, может, на одну ночевку. В этом плане в последние годы сделано немало: и придорожный сервис вдоль трасс значительно более развит, и, конечно, информационные указатели по поручению президента вдоль трасс должны размещаться, — рассказал Барзыкин.

Золотое кольцо по-прежнему популярно у россиян, отметил эксперт. Нередко туристы выбирают организованные туристические маршруты: это дает возможность гарантированного посещения объектов и размещения.

Однако автотуристов здесь тоже немало, уверен Барзыкин.

— Тем более что сейчас в полном объеме Золотое кольцо не все посещают, а вот поездки на два-три дня по части городов очень популярны. Большая часть едет на море, но немало — в регионы и межрегиональные маршруты. Золотое кольцо, конечно, бренд межрегиональный, устойчивый, — заметил специалист.

Часто добираются на автомобиле на северо-запад России. В частности, из Санкт-Петербурга можно за один день доехать до Карелии, подчеркнул Барзыкин.

Популярными становятся некоторые другие направления, отметил собеседник «ВМ».

— Северный Кавказ был немассовым до прошлого года, а в этом году он впервые по майским праздникам вошел в пятерку самых посещаемых регионов наряду с Сочи, Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью. Сегодня это одно из самых высоковостребованных направлений. Этому способствует и железная дорога, и авиачартеры, и, конечно, доступность на автомобиле. Северный Кавказ между субъектами находится, люди смотрят не только Дагестан и Чечню, а стараются доехать и до Северной Осетии, — заключил Барзыкин.

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