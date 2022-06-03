Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Школьники прошли квест в столичном зоопарке

Ирина Дзяд

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Школьники прошли квест в столичном зоопарке
Фото: Анастасия Кизерман, специалист по связям с общественностью школы №1741

В четверг, 26 мая, 6В класс отправился на квест по новой территории Московского зоопарка. Помогал ребятам с выполнением заданий 7А-медиакласс. О приключениях учащихся в зоопарке рассказывает юнкор Ирина Дзяд.

В 11:00 мы отправляемся из школы к автобусной остановке и едем в зоопарк. После поездки на электробусе, а потом и на метро перед нашими глазами предстаёт вход на новую территорию Московского зоопарка. Фонтаны блещут, вокруг них бегают юные посетители зоопарка, нас радует прекрасная солнечная погода. Анастасия Владимировна Иноземцева, классный руководитель 6В класса и автор квеста, зачитывает инструкцию, мы делимся на команды и получаем задания. Квест начинается!

Перед нами стоит задача пройти маршрут квеста и ответить на разнообразные вопросы про животных за 1 час 20 минут. Например, мы должны измерить рост всех членов команды у ростомера с белым медведем, записать видео о правилах зоопарка и о том, чем мы можем помочь природе, отправить видеофайлы Анастасии Игоревне Кизерман, преподавателю журналистики. Помочь шестиклассникам выполнить задания, связанные с медиафсерой, — основная задача для 7А.

— Зоопарк - прекрасное место для прохождения квеста. Мы узнали много нового и интересного, — делится впечатлениями ученица 7А класса Варя Манникова, пока учителя подводят итоги соревнования.

Когда квест закончился, а баллы каждой команды были посчитаны, всем участникам в качестве приза раздали открытки с изображением животных, а победившей команде помимо открыток подарили фирменные магниты зоопарка.

— Жаль, что мы так мало погуляли! Хотелось бы больше пройтись по зоопарку, — сказал после квеста ученик 7А класса Насим Азимов.

Проба пера
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте