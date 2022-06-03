Школьники прошли квест в столичном зоопарке

Фото: Анастасия Кизерман, специалист по связям с общественностью школы №1741

В четверг, 26 мая, 6В класс отправился на квест по новой территории Московского зоопарка. Помогал ребятам с выполнением заданий 7А-медиакласс. О приключениях учащихся в зоопарке рассказывает юнкор Ирина Дзяд.

В 11:00 мы отправляемся из школы к автобусной остановке и едем в зоопарк. После поездки на электробусе, а потом и на метро перед нашими глазами предстаёт вход на новую территорию Московского зоопарка. Фонтаны блещут, вокруг них бегают юные посетители зоопарка, нас радует прекрасная солнечная погода. Анастасия Владимировна Иноземцева, классный руководитель 6В класса и автор квеста, зачитывает инструкцию, мы делимся на команды и получаем задания. Квест начинается!

Перед нами стоит задача пройти маршрут квеста и ответить на разнообразные вопросы про животных за 1 час 20 минут. Например, мы должны измерить рост всех членов команды у ростомера с белым медведем, записать видео о правилах зоопарка и о том, чем мы можем помочь природе, отправить видеофайлы Анастасии Игоревне Кизерман, преподавателю журналистики. Помочь шестиклассникам выполнить задания, связанные с медиафсерой, — основная задача для 7А.

— Зоопарк - прекрасное место для прохождения квеста. Мы узнали много нового и интересного, — делится впечатлениями ученица 7А класса Варя Манникова, пока учителя подводят итоги соревнования.

Когда квест закончился, а баллы каждой команды были посчитаны, всем участникам в качестве приза раздали открытки с изображением животных, а победившей команде помимо открыток подарили фирменные магниты зоопарка.

— Жаль, что мы так мало погуляли! Хотелось бы больше пройтись по зоопарку, — сказал после квеста ученик 7А класса Насим Азимов.