Кардиолог объяснил, как снизить давление без таблеток

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Врач-кардиолог Алексей Утин рассказал, употребление какого продукта нужно сократить, чтобы избежать болезней сердца, а также справиться с давлением без таблеток.

— Важно ограничение соли. Россияне едят очень много соли — около 15 граммов в день, тогда как ВОЗ рекомендует всего 5 граммов. Нужно сократить употребление этого продукта, и чем меньше вы будете его есть, тем ниже будут риски развития гипертонической болезни сердца, — сказал врач в интервью для YouTube-канала «Интересный подкаст».

Он отметил, что польза употребления розовой или морской соли — не более чем миф, и покупать ее в надежде снизить риски возникновения различных заболеваний, не стоит.

Врач объяснил, что соль задерживает воду в организме, а это повышает артериальное давление, провоцируя развитие гипертонии.

— Если вы хотите снизить давление без таблеток, то перестаньте есть соль. Это сложнее, чем просто пить таблетки. Уберите солонку со стола, перестаньте, не попробовав, досаливать блюдо, — порекомендовал врач.

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