Суд приговорил экс-замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич к 6,5 года колонии

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Суд в Москве приговорил бывшего заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич к 6,5 года колонии за мошенничество. Об этом в пятницу, 3 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Мещанского суда.

Также ей назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

3 июля следствие завело уголовное дело о хищении средств из бюджета РФ. По данным главного следственного управления ГУ МВД России по Москве, в 2016 году начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов после получения казенных денег заключил несколько соглашений с индивидуальными предпринимателями о выполнении работ в интересах Минобрнауки.

По версии следствия, Лукашевич предоставила в ведомство сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах. Отмечается, что общий ущерб, причиненный действиями преступной группы, превысил 50 миллионов рублей.