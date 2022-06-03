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Нетребко рассказала об отсутствии планов выступать в России в ближайшее время

Егор Провоторов
Общество
Нетребко рассказала об отсутствии планов выступать в России в ближайшее время
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известная на весь мир российская оперная певица Анна Нетребко в конце прошлого месяца триумфально выступила в Парижской филармонии и миланском театре «Ла Скала». Вскоре после этого знаменитая артистка подчеркнула, что в обозримом будущем не собирается давать концерты на территории России.

Это стало известно после общения Нетребко с журналистами немецкого издания Zeit. Певица при этом заявила, что любит Россию и трепетно относится к русской культуре. Затем артистка добавила, что выступления для соотечественников не входят в ее ближайшие гастрольные планы, пишет ФАН.

— На данный момент у меня нет планов петь в России. Даже на фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, потому что я не думаю, что сейчас подходящее время, — подчеркнула Анна Нетребко.

В конце мая депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов предрек Нетребко незавидную судьбу за рубежом. Артист выразил сожаление, что в России больше не будут работать покинувшие родину выдающиеся мастера, к числу которых он отнес и оперную диву. По его мнению, всю оставшуюся жизнь она будет обязана подписываться в ненависти к России.

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